Ragusa, vertenza Banca Agricola: martedì 15 sit in dei “gilet gialli”

Un sit in davanti alla sede centrale di Ragusa della Banca Agricola per portare in piazza la protesta dei “gilet gialli” che si sono intestati la battaglia per salvaguardare i risparmi dei piccoli azionisti dell’Istituto di credito. E’ in programma martedì prossimo dalle 9 in poi.

La vicenda è esplosa quando migliaia di risparmiatori hanno chiesto alla Banca di riavere quanto avevano investito. Qui è nato l’inghippo: una normativa prudenziale europea stabilisce che le Banche non possono riacquistare le proprie azioni e trasformarle in contanti da restituire ai piccoli azionisti. Nel novero di questa categoria, ci sono, soprattutto, anziani; persone che hanno bisogno di cure, anche costose; gente che vuole ristrutturare la propria abitazione o aiutare i figli disoccupati. Migliaia di persone che chiedono la soluzione immediata del problema perché le esigenze sono impellenti e non possono aspettare i tempi della burocrazia o dei ricorsi in Tribunale.

Il sit in fa seguito alla nutrita assemblea svoltasi a Comiso per iniziativa di alcuni comitati iblei che sono stati chiamati a raccolto da Salvatore Rando, il “primo gilet giallo” della vertenza Banca Agricola.

Il 21 gennaio, inoltre, una delegazione dei gilet gialli sarà ricevuta al Ministero dell’Economia e Finanza, dal sottosegretario, Alessio Villarosa. Saranno presenti anche deputati regionali e nazionali di diverse province della Sicilia.