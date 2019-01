Avola, in un terreno 300 grammi di marijuana: finisce ai domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Alberto Alfonso,33 anni, di Avola, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Nell’ambito della quotidiana attività info - investigativa sul territorio, i carabinieri avevano infatti acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere e spacciare droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare alla quale, sin da subito, l’uomo si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti. Al termine delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto in un terreno nella sua disponibilità circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” già pronta per essere spacciata. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.