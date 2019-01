Vittoria, un video dedicato alla città: su Youtube il regalo di un giovane

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città natale, e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi, un giovane del posto che si è sempre speso per il sociale e che l’ha pensata come un dono a Vittoria e ai vittoriesi in un momento molto delicato della sua storia politica.

Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto d’orgoglio che, in qualche modo, doveva avere uno sbocco creativo. Ed ecco quindi questo video, da oggi disponibile su Youtube “che - dice Manuelmarco - spero che in tanti vorranno condividere sui propri canali social, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra che, per bellezza e ricchezze, non ha nulla da invidiare ad altre più famose. Non voglio dimostrare niente a nessuno, soltanto ricordare che c’è una Vittoria che non si arrende".