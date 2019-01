Proposta di matrimonio all'aeroporto di Catania: lei fugge con mamma

"Cose strane e romantiche che succedono all'aeroporto di Catania". Parole scritte dallo scalo etneo sulla sua pagina Facebook, insieme alla foto di un grande palloncino rosso a forma di cuore con la frase "Mi vuoi sposare", senza punto interrogativo. Aveva pianificato una romantica dichiarazione l'aspirante sposo, intenzionato a far 'decollare' in modo originale il suo amore. Tante speranze in quell'interrogativo rivolto all'improvviso nel terminal alla ormai ex fidanzata in partenza dallo scalo di Fontanarossa; speranze raffreddate, anzi gelate, da un inatteso "no". Lei non ha gradito ed e' scivolata via velocemente, quasi trascinata dalla madre, suocera di ferro mancata, che ha persino sgridato il malcapitato... E' la vita: dalle salite ardite ad alta quota alle virate in picchiata... e' un attimo tante volte. Quel post e' diventato virale, suscitando la solidarieta' e piu' spesso l'ironia, piu' o meno feroce, degli internauti. "Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato - commenta l'aeroporto etneo - non e' stato lui a convincerci a scrivere un post di supporto, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci e' sembrato molto romantico... Morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi, noi saremo comunque sempre qui a fare il tifo per voi, comunque finisca!".