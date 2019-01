I tafferugli nel dopo Ragusa - New Pozzallo: 5 persone denunciate

Cinque persone sono state deferite all'autorita' giudiziaria per i tafferugli seguiti alla partita di calcio del 6 gennaio scorso tra Ragusa e New Pozzallo, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone D. Dopo le indagini condotte da Polizia - Digos, due persone sono state deferite per lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo. Altre due persone sono state deferite per lesioni personali e una per diffamazione. La New Pozzallo aveva presentato le sue memorie al presidente della Lega nazionale dilettanti Sicilia raccontando quanto accaduto. Un tesserato della squadra ospite era stato aggredito in tribuna ed il referto medico era stato poi acquisito d'ufficio dalla Questura. La squadra del New Pozzallo, che aveva battuto il Ragusa al termine di una gara nervosa e con tre cartellini rossi oltre ad una serie di ammonizioni, aveva atteso diverse ore prima di potere abbandonare lo stadio a fine partita ed era stata scortata assieme alla terna arbitrale, fuori dalla citta' solo in tarda serata. Tafferugli contenuti dal personale di Polizia presente.