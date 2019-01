Modica, al Liceo Classico grande entusiasmo per Alberto Angela

Alberto Angela, in questi giorni nel sud est della Sicilia per registrare il nuovo programma sulle meraviglie delle città patrimonio Unesco, ha presentato il suo ultimo libro nell'aula magna del Liceo Classico "Tommaso Campailla". Un breve incontro con gli studenti e, poi, il firmalibro. "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità", è l'ultima fatica del popolare personaggio televisivo, autore e conduttori di apprezzate trasmissioni di divulgazione scientifica. Gli studenti del Classico hanno offerto a Piero Angela un artistico piatto in ceramica con l'immagine del Duomo di San Giorgio (nella foto). La presenza di pubblico è stata di gran lunga superiore alle aspettative e molte persone sono rimaste fuori dal cancello del Liceo Classico di Corso Umberto. E' anche intervenuta una pattuglia della Polizia che, per motivi di sicurezza, ha fatto sgomberare l'ingresso dell'Istituto.