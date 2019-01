Blitz della Finanza al Tar di Catania, giudice indagato per corruzione

Blitz della Guardia di Finanza al Tar di Catania, nell'ufficio del giudice Dauno Trebastoni, uno dei magistrati piu' in vista della Sicilia, indagato, come spiega in una nota la Procura, per corruzione in atti giudiziari insieme ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore. Da quanto si apprende, la finanza ha varcato l'ingresso del Tar intorno alle 10 e sarebbero stati sequestrati documenti. L'inchiesta punta a fare luce sul sistema Amara-Calafiore, i due avvocati siracusani coinvolti in due maxi inchieste sulla corruzione del sistema giudiziario, che hanno deciso di collaborare con la giustizia, fornendo un contributo determinante alle indagini.

Due lettere, una inviata al procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro e l'altra al presidente del Tar della citta' etnea Pancrazio Savasta, per ottenere elementi utili al fine di valutare eventuali iniziative di competenza del presidente del Consiglio di Stato o del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. Sono quelle, a quanto si e' appreso, trasmesse da Palazzo Spada dopo il blitz della Guardia di Finanza al Tar di Catania, nell'ufficio del giudice Dauno Trebastoni, nell'ambito di un'indagine per corruzione in atti giudiziari.