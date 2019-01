Rimborsopoli, a Milano 2 anni e 6 mesi a Bossi jr e 20 mesi a Minetti

Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' al Pirellone, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl. Inoltre condannato a un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato e a un anno e 6 mesi Angelo Ciocca, eurodeputato del Carroccio. Il tribunale di Milano ha condannato a pene tra un anno e 5 mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati.