Lacrime e rabbia a Rosolini ai funerali di Caschetto ucciso sulla Catania - Messina

In prima fila c'erano i familiari, poi tantissimi amici, colleghi di lavoro. Facce tristi e provate nel giorno dell'ultimo addio a Salvatore Caschetto, l'autotrasportatore originario di Modica, ma che abitava a Rosolini, rimasto ucciso in un tragico incidente stradale all'alba di martedì sulla Catania - Messina. Nella chiesa di Santa Caterina dove questa mattina sono stati celebrati i funerali, c'è dolore e rabbia per quei tre morti, ancora senza un perchè. Il parroco durante l'omelia per Salvatore Caschetto, ha avuto parole di conforto per il figlio della vittima. Il ragazzino ha perduto il papà all'età di 14 anni. L'uscita della bara è stata scandita da un applauso dei presenti.

Intanto la procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per il tragico incidente sull'autostrada Messina-Catania, all'altezza dell'abitato di Itala (Messina) avvenuto poco prima dell'alba di martedì scorso. Tre le vittime: l'assistente capo della Polizia stradale, Angelo Gabriele Spadaro, 55 anni, travolto da un Tir mentre stava intervenendo su un precedente incidente, Rosa Biviera, 80 anni, di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, che era a bordo di un'auto, e Salvatore Caschetto, 42 anni, autista di camion. di Rosolini. Il sostituto procuratore Rossana Casabona, titolare dell'inchiesta, ha indagato tre autotrasportatori: si tratta di due catanesi di 28 e 43 anni e di 33enne di Comiso. Omicidio stradale è il reato ipotizzato, a uno dei tre è contestato anche l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Intanto il magistrato ha disposto la nomina di un consulente per procedere alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. È stato fissato per lunedì prossimo il conferimento incarico all'ingegnere Santi Mangano per effettuare accertamenti tecnici non ripetibili. Ieri a Santa Teresa Riva si sono svolti i funerali dell'agente della Polstrada Angelo Spadaro; una folla commossa si è stretta attorno alla salma e ai familiari.