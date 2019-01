Ragusa, case popolari: allarme per le troppe occupazioni abusive

Troppi episodi di occupazione abusiva di case popolari nei Comuni iblei. Il fenomeno appare in crescita e sta creando anche allarme, tanto che la Prefettura di Ragusa ha tenuto sull’argomento una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Vi hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, anche i sindaci dei dodici Comuni iblei e il commissario straordinario dell’Istituto autonomo case popolari.

Al Palazzo del governo, in verità, si è fatto un primo censimento delle case occupate abusivamente e si è parlato di prevenzione del fenomeno sulla scorta delle norme contenute nel decreto sicurezza che elenca anche le procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

Sul piano pratico è stato deciso di incrementare l’attività amministrativa nella riqualificazione di quelle zone degradate che favoriscono i fenomeni di occupazione abusiva delle case popolari. Il prefetto, inoltre, ha sollecitato una maggiore presenza delle forze di Polizia nelle zone ritenute a rischio, con il coinvolgimento, in particolare, delle pattuglie della Polizia locale. Provvedimenti, questi, che si inquadrano sempre in un’azione coordinata di prevenzione.

Le indicazioni della Prefettura, tuttavia, devono fare i conti anche con le risorse, in termini di uomini e mezzi, delle forze dell’ordine già impegnate nel territorio in numerosi servizi istituzionali.