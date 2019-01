Impennata dell'influenza, nell'ultima settimana a letto 571 mila persone

Si avvicina, come ogni anno, il picco epidemico dell'influenza. Nell'ultima settimana, secondo le stime del bollettino settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanita' - si e' registrato un altro brusco aumento di casi, a letto circa 571 mila persone per un totale di 2.837.000 dall'inizio della sorveglianza. Ad essere piu' colpiti sono i bambini sotto i 5 anni, per i quali l'incidenza e' passata da 16 a 28 casi per mille assistiti. Il livello generale, invece, e' pari a 9,4 casi per mille assistiti. Le Regioni maggiormente interessate si confermano Piemonte, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia e provincia autonoma di Trento.