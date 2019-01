Siracusa, vendeva droga per ogni esigenza: finisce in carcere

Nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, con il supporto di unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno arrestato Christian Gugliotta, 29 anni ed hanno denunciato una donna C.C., di 53, e M.L., 37 anni, anch’egli noto alle forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo aver notato nei pressi di via Veneto un sospetto movimento di giovani, fermavano, identificavano e perquisivano l’arrestato, perquisizione estesa all’autovettura di proprietà di M.L. all’interno della quale Gugliotta aveva occultato 17 dosi di hashish per un totale di 16,62 grammi e 7 dosi di cocaina per un totale di 1,26 grammi pronte per lo spaccio.

Inoltre, nella tasca dell’arrestato venivano rinvenute delle chiavi di un’abitazione che, una volta individuata, veniva sottoposta a perquisizione, a seguito della quale, venivano rinvenuti e sequestrati 72 grammi di cocaina e 26 dosi di hashish per un totale di 25 grammi, dei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente oltre ad un impianto di videosorveglianza grazie al quale gli indagati monitoravano l’autovettura utilizzata per occultare lo stupefacente.

In un'altra perquisizione effettuata presso l’abitazione di M.L. i poliziotti rinvenivano e sequestravano 16 dosi di hashish per un totale di 15,02 grammi e dei bilancini di precisione.

Infine, l’arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato condotto in carcere.