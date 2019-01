Assaltava la stazione di servizio della A18, arrestato a Catania

Un presunto rapinatore 'seriale' di dell'area di servizio Aci Sant'Antonio Ovest dell'autostrada Messina-Catania è stato arrestato da personale della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale. E' Orazio Salvatore Maugeri, di 36 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli contesta quattro rapine commesse tra gennaio e marzo dello scorso anno, con un bottino complessivo di circa 1.000 euro. L'uomo, travisandosi il viso con il cappuccio di un giubbotto tipo "bomber", utilizzava un grosso giravite per minacciare gli impiegati di turno. In uno degli episodi, irritato per l'esigua somma di denaro trovata nella cassa, non ha esitato a sferrare un pugno allo stomaco a un'impiegata, per poi integrare il bottino arraffando dei tagliandi "Gratta & Vinci". Non soddisfatto, le ha anche lanciato un bicchiere di vetro, che fortunatamente la giovane è riuscita a schivare. Maugeri dopo l'arresto è stato condotto in carcere.