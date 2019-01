Palermo, corso di meccanica per 15 detenuti del "Malaspina"

Al via per il secondo anno di fila il corso di meccanica per i minori detenuti nell'istituto di pena Malaspina a Palermo. Ad organizzarlo il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Malaspina in un incontro a cui hanno preso parte il presidente del tribunale dei minorenni di Palermo Francesco Micela, il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo Maria Vittoria Randazzo, la direttrice del centro giustizia minorile Rosanna Antonia Gallo, la direttrice dell'istituto Clara Pangaro, il comandante provinciale della guardia di finanza di Palermo, il generale Giancarlo Trotta, il comandante del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Palermo, il colonnello Alessandro Carrozzo e il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, il colonnello Cosmo Virgilio.