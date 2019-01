L'arcivescovo di Siracusa: pronti ad accogliere migranti che rischiano vita

"Posso solo dire che di fronte a persone che rischiano la vita, ognuno di noi, per la propria parte, si deve attivare per assicurare la migliore accoglienza e la salvaguardia della vita". Lo ha detto l'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo commentando il posizionamento della nave Sea Watch, con 47 migranti a bordo, a un miglio da Siracusa. "Ho appreso che il sindaco ha dato la propria disponibilità per accogliere i migranti e questo fa onore alla città di Siracusa. Speriamo che la vicenda si risolva al meglio, non possiamo pensare che queste persone non abbiano alcun diritto, tra cui il diritto alla vita, all'accoglienza. Per cui quello che é nelle nostre possibilità va fatto. Mi auguro che in alto loco si pensi in maniera corretta", ha aggiunto. Anche la Diocesi ha dato la disponibilità all'accoglienza dei migranti.