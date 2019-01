Per la presenza di una forte attività stromboliana dai crateri sommitali dell'Etna alcuni aerei sono stati dirottati da Catania all'aeroporto di Comiso. E' successo per due voli Alitalia provenienti da Roma e Milano Linate, due aerei Volotea provenienti da Ancona e Verona e in serata sono previsti gli arrivi di un volo Ryanair da Milano Malpensa e di un Milano Linate dell'Alitalia