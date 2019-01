Rapinato e sequestrato sulla Palermo - Catania per un carico di carne

Rapina con sequestro presso l'autostrada A19, nella direzione di marcia Catania-Palermo, all'altezza di Altavilla Milicia. Si e' verificata due giorni fa, ma la notizia viene resa pubblica oggi. L'allarme e' stato lanciato all'alba, con una comunicazione telefonica alla Sala Operativa della Sottosezione Polstrada di Buonfornello. L'autotrasportatore aveva detto di trovarsi a Santa Caterina di Villarmosa, dove era stato rilasciato dai rapinatori. La pattuglia della Polizia stradale nei pressi di Altavilla Milicia ha trovato, in una piazzola di sosta, il trattore di proprieta' di una ditta di trasporti con sede a Palagonia (Catania). La vittima ha riferito che alle ore 23 del 25 gennaio, mentre era alla guida del mezzo pesante con un carico di carne bovina del valore economico di circa 11 mila euro, destinato a un'azienda di Carini, dopo una sosta nell'area di sevizio di Caracoli Nord, e' stato accostato da un veicolo i cui occupanti, mediante l'uso di una paletta segnaletica del tipo quelle in uso alle forze di polizia, dapprima lo hanno fatto accostare nella indicata piazzola di sosta e, successivamente, lo hanno fatto scendere con violenza dal mezzo, lo hanno incappucciato e lo hanno fatto salire a bordo del loro veicolo fino a quando non e' stato rilasciato, dopo alcune ore, sulla statale 121 Ponte Cinque Archi. Successivamente, alle 8.30 del giorno dopo, a Palermo, in zona Brancaccio, e' stato trovato svuotato del tutto anche il semirimorchio. Sono in corso indagini per risalire ai componenti del commando.