L'importanza dell'allattamento materno in un convegno Rotary di Pachino

A Pachino riflettori accesi nei locali dell'ex Cinema Diana per l'iniziativa del Rotary Club riguardante un convegno sull'allattamento materno e sulla sua importanza. Il convegno prende spunto da un progetto finanziato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con una campagna informativa sulla promozione dell'allattamento materno che vede associati anche l'Unicef e le regioni Sicilia, Marche, Lazio, Veneto e Asl di Milano. Al Rotary Club una equipe di professionisti del settore ha parlato dell'importanza dell'allattamento materno e di quel rapporto madre figlio che inizia a crearsi dallo sguardo materno profondo che la madre dona al piccolo mentre lo allatta, alla zona confort dove allattare il piccolo in tutta tranquillità, fino ai benefici che offre l'allattamento materno per il futuro del piccolo in termini di salute e per la prevenzione delle malattie. Un protocollo d'intesa siglato fra il club Rotary Distretto 2110 Sicilia-Malta e il Ministero della Salute per avviare la campagna informativa sull'allattamento materno, sulla sua importanza e sui diritti delle neo mamme. "Abbiamo centrato un importante obbiettivo- ha spiegato la presidente del Rotary Club Pachino Lucia Amato - quello di spiegare ai tanti intervenuti in questa convention, l'importanza dell'allattamento materno e i suoi benefici con l'ausilio di stimati professionisti che hanno relazionato per noi. E' importante ribadire che la pratica dell'allattamento materno e in calo sopratutto nei paesi della fascia meridionale, non è da escludere per il futuro l'istituzione di una banca del latte, si tratta di un importante iniziativa -continua ila presidente Amato- un obbiettivo da non perdere per nessuna ragione, in quanto potrebbe rappresentare un 'alternativa per coloro che non possono allattare e un valore aggiunto alle carenze nel tessuto sociale".

Giuseppe Campisi