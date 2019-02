"Una famiglia ci ha portato dolci siciliani per tutto l'equipaggio. #Catania ci fa sentire a casa, dimostrandoci solidarietà e accoglienza. Salvare vite non è un crimine". Lo scrive, su Twitter, Sea Watch. La nave della Ong tedesca battente bandiera olandese è ancora ormeggiata nel porto del capoluogo etneo in attesa di fare fronte alle 32 contestazioni amministrative mosse dalla capitaneria di porto dopo lo sbarco di 47 migranti.