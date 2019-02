Scontro fra quattro veicoli sulla Statale 121: diversi feriti a Paternò

Incidente stradale questa mattina lungo la Statale 121 in territorio di Paternò. Quattro i mezzi coinvolti: tre auto ed un autocarro. Diversi i feriti. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in elicottero al Cannizzaro di Catania per maggiori approfondimenti medici.

Ad intervenire diverse ambulanza del 118 e i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò. Il sinistro si è verificato in direzione Paternò. Il traffico è rimasto bloccato facendo registrare code lunghissime. Sarebbe stata una delle tre auto, guidata da un biancavillese a tamponare violentemente il camion, guidato da un altro biancavillese, facendolo dapprima urtare contro il guard rail centrale, danneggiandolo vistosamente, per poi farlo girare su se stesso finendo a bordo strada. Le altre due auto poi hanno carambolato tra loro cercando di evitare di essere coinvolte non riuscendovi. La dinamica ancora è tutta da ricostruire.