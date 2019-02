Arresto convalidato per un maltese preso a Pozzallo con 230 chili di droga

Arresto convalidato e confermata la custodia in carcere per Johann Falzon, 32 anni, cittadino maltese. Il provvedimento e' stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa Ivano Infarinato. Falzon e' stato fermato dalla Guardia di Finanza di Ragusa durante un controllo effettuato a Pozzallo, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio scorso. A bordo del camion che stava conducendo all'imbarco per l'aliscafo diretto a Malta, di proprieta' di una societa' maltese di trasporti, i finanzieri avevano trovato 114 pacchi che contenevano complessivamente 230 chili di marijuana. L'uomo al momento risponde di detenzione e trasporto dello stupefacente