Bimba schiacciata da Tv, pm Agrigento chiede condanna per madre

Il pubblico ministero della procura di Agrigento, Alessandra Russo, ha chiesto la condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Vanessa Li Calzi, 23 anni, di Campobello di Licata, accusata di omicidio colposo per la morte della figlioletta nel giorno del suo terzo compleanno. La piccola Grace Gattabuia rimase schiacciata da un televisore molto grande, di vecchio tipo, mentre guardava i cartoni animati. La tragedia è avvenuta il 29 dicembre del 2016. La bimba stava giocando in maniera pericolosa aprendo e chiudendo i cassetti del mobile sopra il quale si trovava il televisore. "La madre - ha sottolineato il pm, manifestando solidarietà umana per l'imputata - avrebbe dovuto vigilare e impedirglielo". Il gup Alessandra Vella emetterà la sentenza il 20 febbraio.