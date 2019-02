Insegnante di Floridia trovata cadavere con una cinghia legata al collo

Era una signora gentile che salutava tutti nel condominio. Scendeva spesso in cortile per passeggiare il suo cane. Questa mattina verso le 13,10, Simona Arana, 43 anni, è stata trovata cadavere nell'appartamento che aveva preso in affitto, al settimo piano di viale >Vittorio Veneto 186. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati i suoi genitori a fare la macabra scoperta. La donna, che faceva l'insegnante, non avrebbe risposto al telefono, tanto da far preoccupare i suoi genitori. Così quando sono arrivati nell'abitazione, hanno trovato la figlia morta. E' subito scattato l'allarme al 118 ed ai carabinieri della Tenenza di Floridia. Quando i soccorritori si sono accorti che non c'era più nulla da fare, hanno lasciato lo spazio condominiale ed il lavoro è passato nelle mani dei Militari dell'Arma.

I carabinieri hanno immediatamente informato il pm di turno al tribunale di Siracusa. La scesa che gli investigatori si sono trovati davanti, però, non li avrebbe convinti. Così il magistrato ha deciso di mandare in viale Vittorio Veneto, il medico legale, Francesco Coco. Si tratta di un perito fra i più esperti che collaborano con la Procura di Siracusa, Mentre sul posto c'erano 4 auto dei carabinieri, poco prima delle 15,30 il medico legale ha cominciato un'ispezione sommaria sul corpo di Simona Arana. Coco è rimasto per poco più di un'ora, ma nulla è trapelato sulle cause della morte, anche se in un primo momento si è parlato di suicidio. Verso le 17 la salma è stata caricata sul carro funebre e portata al cimitero di Floridia. Per fugare ogni dubbio sulla morte, il pm, probabilmente deciderà di fare eseguire l'autopsia. Dipenderà anche dalla relazione di servizio che stileranno i carabinieri. A Floridia ce n'erano una decina, anche della scientifica.

Simona Arana da poco si era trasferita in viale Veneto e viveva con un compagno, un dipendente di una banca. I carabinieri lo sentiranno nelle prossime ore.