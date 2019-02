Turismo, Cna: positivo accordo tra Comune Palermo e Airbnb

"E' stato il modello apripista messo in piedi in Sicilia. E oggi si raccolgono i primi, importanti, frutti di cui anche noi andiamo fieri". I vertici di Cna Sicilia esprimono soddisfazione per la realizzazione dei progetti a favore della comunità di Palermo, grazie ai proventi derivanti dall'imposta di soggiorno al Comune tramite la piattaforma Airbnb. Uno dei progetti che saranno realizzati riguarda la creazione di uno spazio polifunzionale al posto di una discarica nell'area della chiesa del Santissimo Crocifisso a Ballarò che potrà, di certo, avere riflessi positivi sulle attività rivolte al turismo. "Su questa scia - sottolineano il presidente Nello Battiato e il Segretario Piero Giglione - altre rilevanti opere potranno essere messe a disposizione della collettività isolana. La Cna ha creduto in questa nuova sfida, facendosi da subito parte attiva fra Airbnb e le Amministrazioni comunali. La firma del protocollo d'intesa con il sindaco Orlando avvenne proprio un anno fa. Da allora si è avviata una fitta rete di interlocuzioni con gli Enti Locali interessati, tra cui il Comune di Agrigento e di Catania, ormai quasi pronti a sottoscrivere l'accordo con il colosso del web con cui abbiamo avviato un proficuo rapporto di partenariato". Le imprese iscritte a Cna che, attraverso una apposita sezione, hanno promosso le esperienze verso i turisti di tutto il mondo. "Il risultato - aggiungono i vertici dell'organizzazione - è stato straordinario: in meno di un anno ne sono state inserite un numero elevato targate Cna. Adesso si sta lavorando con Airbnb - concludono Battiato e Giglione - per valorizzare questo positivo risultato con un' importante iniziativa".