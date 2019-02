Gol regolare annullato al Rosoni: contro il Milazzo finisce in parità ( 1 - 1)

Scandalo al “Salvatore Consales” di Rosolini. Una rete regolarissima di La Bruna siglata a pochi secondi dal termine dei cinque minuti di recupero, annullata tra lo stupore di tutti, locali e ospiti, nega la vittoria al Rosolini. Una vittoria che avrebbe rilanciato in classifica i padroni di casa e invece si sono dovuti accontentare di un pari che sta loro stretto per quanto fatto vedere dalle due squadre in campo. Correva il 4' del secondo tempo quando La Bruna riceve la sfera quasi al limite dell’area avversaria, lascia sul posto tre avversari , entra in area e trafigge Lo Monaco facendogli passare la sfera tra le gambe. E’ l’apoteosi in campo e sugli spalti tra la costernazione degli ospiti per la rete subita proprio allo scadere. Ecco allora entra in scena il secondo collaboratore del direttore di gara, quello più lontano all’azione, che dopo che la palla entra in rete alza la bandierina per segnalare una posizione irregolare dello stesso. Il direttore di gara, a sua volta, molto vicino all’azione, invece di sconfessare il suo collaboratore, lo asseconda e annulla la rete tra lo stupore generale di tutti i protagonisti in campo. Una rete annullata che sa di beffa per i locali alla quale si aggiunge anche l’espulsione del giovane giocatore, autore del gol annullato, per proteste.

Alla cronaca lasciamo solamente le due reti realizzate, una per parte, che avevano fino all’episodio incriminato determinato il pari.

Al 32’ della prima frazione con un gol capolavoro di La Piana. Una innocua azione di attacco la sfera giunge a La Piana che dal limite fa partire un gran bolide che sorprende l’incolpevole Malandrino con la sfera che sfiora l’incrocio dei pali e si insacca. Al 38' angolo battuto da Rizza, respinge la difesa ma la sfera arriva a Implatini che con un secco diagonale insacca.