Sicilia, il Miur stanzia 10 milioni e mezzo per adeguamento antincendio nelle scuole

“Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera al decreto con il quale vengono stanziati oltre 10,5 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici della Sicilia”. È quanto rende noto la deputata del Movimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati.

"La messa in sicurezza degli edifici scolastici - afferma Marialucia Lorefice - è fondamentale per garantire l’incolumità degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio attuate dai precedenti governi, l’istruzione deve tornare al centro del nostro ‘sistema Paese’.

Le risorse previste nel decreto fanno parte di una prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la certificazione antincendio, cui faranno seguito altri investimenti. Gli Enti Locali che beneficeranno di queste risorse, secondo quanto previsto dal Miur, avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, l’anticipo del 20% dei fondi.