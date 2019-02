Baskin, i Super -Abili di Avola alle finali di Cremona ma servono i soldi per la trasferta

Entusiasmo alle stelle per la futura partecipazione alle finali del campionato nazionale di Baskin della squadra dei Super-Abili di Avola , che si svolgeranno a Cremona tra fine maggio e primi di giugno, ma allo stesso tempo ci sono le difficoltà economiche per la trasferta per la stessa associazione che da diversi anni promuove questo sport di inclusione e integrazione sociale. Da qui l’appello e gli inviti di questi giorni da parte dell’Associazione Super-Abile ai cittadini e all’amministrazione comunale per un sostegno economico per permettere alla squadra e ai dirigenti di “ volare” alle finali di Cremona, dove rappresenterà la Sicilia. “ Una squadra che vuole crescere tecnicamente e tatticamente per raggiungere un altro grande risultato sportivo.- dichiara il presidente del sodalizio Peppe Cataudella – Ma per fare ciò oltre all’impegno serviranno delle risorse economiche per affrontare la trasferta a Cremona.” Così la squadra ha voluto incontrare il Primo Cittadino e chiedergli un sostegno a parziale copertura del budget necessario per affrontare queste finali di campionato. L’invito, naturalmente, è stato esteso a tutti i cittadini impegnati nel sociale, nella politica, perché insieme la squadra ha bisogno del sostegno di tutta la città. Da parte del sindaco Cannata, a seguito dell’incontro, è stata data disponibilità, così, ha detto Cannata, “ come ho fatto fino ad ora nel proseguo di ogni attività che serve all’inclusione e all’integrazione, valorizzando la diversa abilità.” Gli allenamenti della s quadra di baskin dei Super-Abili, composta da atleti normodotati e disabili, si stanno svolgendo presso il centro sportivo SportLandia di via Santa Lucia. In attesa di “ volare” a Cremona .

A. D. A.

(Nella foto la squadra dei Super - Abili di Avola con i dirigenti ed il sindaco Luca Cannata)