Palermo, nascondeva in casa 2 chili di cocaina pura: arrestato

Nascondeva 2 chili di cocaina pura in casa e si muoveva per strada con oltre cento grammi di hashish addosso. Con queste accuse è stato arrestato Francesco Di Bartolo, 44 anni. Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile lo hanno fermato durante un'attività di controllo del territorio che si è concentrata, negli ultimi giorni, nel quartiere "Fontanelle" di Trapani, dove sono stati segnalati diversi episodi di spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito l'uomo che nascondeva un panetto di hashish e diverse dosi pronte per essere vendute. E' scattata a questo punto la perquisizione all'interno dell'abitazione dell'indagato dove i poliziotti hanno trovato, nascosti in un armadio, 2 kg di cocaina pura e diverse dosi della stessa sostanza già "tagliate". La cocaina sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio oltre 400 mila euro. Di Bartolo è stato condotto nel carcere di Trapani.