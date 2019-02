Progetto "Scarpette rosse" in due scuole di Avola e Siracusa

Un grande e importante progetto scolastico dalla valenza sociale, didattica ed educativa, nella quale direttamente e indirettamente verranno coinvolti sei istituti scolastici della provincia di Siracusa, approvato e finanziato per la sua grande portata e coinvolgimento di numerose comunità scolastiche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità. A realizzare in rete il progetto “ Scarpette” Rosse”, al cui interno contiene una mostra itinerante, otto laboratori creativi curati da altrettanto esperti di settore, due spettacoli dei pupi siciliani, uno spot con teatro, l’impaginazione di un giornalino scolastico, un cortometraggio e tre spot pubblicitari, sono il I Circolo Didattico “ De Amicis” di Avola e il IV Istituto Comprensivo “ Giovanneo Verga” di Siracusa ( costituitisi in Associazione temporanea di scopo) , diretti dai dirigenti scolastici e sorelle allo stesso tempo, Stefania e Annalisa Stancanelli. Un progetto che nei diversi aspetti e settori coinvolge, oltre agli esperti esterni, oltre 150 ragazzi/ alunni delle scuole medie ed elementari dei due istituti di Avola e Siracusa, venti docenti e sei collaboratori Ata, oltre il coordinatore e direttore amministrativo della “ De Amocis” Sirugo. Una tematica purtroppo sempre di stretta attualità, quella sulla violenza delle donne, che attraverso il progetto “ Scarpette Rosse” verrà illustrato e discusso dagli alunni con circospezione e nella maniera critica per parlare del grave fenomeno. Il progetto sabato è entrato nella “ Fase 2” , ovvero l’avvio vero e proprio con l’inizio di sei degli otto laboratori tematici previsti, realizzati dagli esperti, dicenti e alunni nel plesso “ De AmiciS2 di viale Lido. Nelle diverse aule e nella palestra della scuola sono stati avviati così i laboratori del teatro ( con l’esperto professore Rabbito), laboratorio di giornalismo ( Laura Valvo), laboratorio spot pubblicitario ( Silvio Mistretta), Laboratorio cortometraggio ( Giuseppe Puleo, funzionario della Polizia di Stato e dirigente regionale per la Sicilia del Siulp), Laboratorio di psicologia ( dottoressa Irene Messina), ed il laboratorio del Teatro dei pupi siciliani con Angelo Sicilia. All’Istituto comprensivo “ Verga” di Siracusa invece verranno realizzati i laboratori Flash Mob e quelli artistico e musicale. La terza fase del progetto “ Scarpette Rosse”, che coinvolgerà anche l’Istituto Comprensivo “ Manzoni” di Priolo Gargallo, il Liceo Megera di Augusta, il IV Istituto superiore “ Nervi” di Lentini” e il IV Istituto comprensivo “ Quasimodo” di Floridia, prevede la pubblicazione e diffusione dei prodotti realizzati ( elaborati e performance) e la mostra itinerante nelle scuole del territorio provinciale. Con le due dirigenti scolastici, Stefania e Annalisa Stancanelli che credono fermamente alla valorizzazione della scuola e degli alunni con progetti come questo che segnano e insegnano ai ragazzini il rispetto per la donna e le regole di vita.

Antonio Dell’Albani