Palermo Calcio, accordo fatto con la Damir: Foschi ringrazia la famiglia Mirri

Accordo siglato, e annunciato con una nota intorno alla mezzanotte, tra l'Unione sportiva Citta' di Palermo e la Damir srl, societa' leader in Sicilia nella pubblicita' esterna. Un'intesa "grazie alla quale sara' possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione". Si apre cosi', con la partecipazione di un imprenditore locale, una fase nuova del Palermo, dopo il ritiro degli inglesi, con l'obiettivo dichiarato di " portare all'altezza della citta' e della tifoseria". Il neo presidente del Palermo, Rino Foschi, ringrazia la famiglia Mirri "per lo sforzo e la disponibilita' dimostrati in questi giorni, a testimonianza del grande attaccamento ai colori rosanero e alla citta' di Palermo".

"La soluzione individuata per salvare il Palermo da una grave penalizzazione spero sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l'importanza e la disponibilita' per una collaborazione con Figc e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprieta'". Lo scrive stamattina sui social, o il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando l'accordo raggiunto nella notte fra la societa' di viale del Fante e la famiglia Mirri.