Catania, passa la notte in camera di sicurezza per "evasione"

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato a Catania il pregiudicato Ivan Zuccarà, 18 anni, per il reato di evasione.

Intorno alle 11, i poliziotti, che stavano transitando per viale Mario Rapisardi, hanno notato la presenza di Zuccarà: conoscendo lo stato di arrestato domiciliare del ragazzo, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato per evasione.

Condotto in Questura, su disposizione del P.M. di turno, Zuccarà è stato associato presso le locali camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.