Incidente a Tremonzelli, muore un magistrato in servizio a Enna

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 11 sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nel quale e' morto il sostituto procuratore di Enna, Giovanni Romano, 35 anni, sposato e con un figlio in tenera eta'. L'incidente e' avvenuto all'altezza di Tremonzelli. Il magistrato si stava recando a Caltanissetta. Nel capoluogo nisseno era prevista la visita del vicepresidente del Csm, David Ermini, che e' stata annullata dopo la notizia della tragedia. Dalla prima ricostruzione, la monovolume sulla quale viaggiava Romano sarebbe stata schiacciata dal rimorchio di un mezzo pesante che si e' ribaltato. Il magistrato era in servizio a Enna dal novembre 2015.

Nell'incidente mortale un'altra persona e' rimasta ferita. Secondo quanto riferito da Anas, l'incidente e' avvenuto nei pressi del viadotto Fichera, nel territorio comunale di Caltavuturo, in provincia di Palermo. Nell'incidente un mezzo pesante e' precipitato dal viadotto a seguito dello scontro con l'auto. Il tratto è rimasto temporaneamente chiuso al traffico tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto le squadre Anas e la Polizia Stradale per garantire la sicurezza della viabilità.