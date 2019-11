Bamboo di Exodus attracca al porto della Cala di Palermo

Ha fatto tappa al porticciolo della Cala di Palermo, Bamboo, la barca a vela della fondazione Exodus di Don Mazzi, partita lo scorso ottobre da Genova per attraversare il Mediterraneo occidentale portando un messaggio di pace e per parlare di temi come il disarmo nucleare, i diritti umani e l'ambiente. L'imbarcazione 'Bamboo' sta compiendo un pezzo della marcia mondiale della pace, partita da Madrid lo scorso 2 ottobre. Il veliero ha già fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Da Palermo, infine, si recherà a Livorno, ultima tappa del giro per mare. La prima edizione della marcia mondiale si era svolta dieci anni fa ma a partire dalla prossima edizione si svolgerà ogni cinque anni. A bordo del veliero, l'equipaggio dell'associazione 'La Nave di Carta' e Alessandro Capuzzo referente della marcia mondiale sul veliero, che hanno raccontato il progetto "Mediterraneo mare di pace e libero dalle armi nucleari". "Stiamo compiendo un pezzo della marcia mondiale per la pace e la non violenza in barca a vela - ha spiegato Capuzzo - la manifestazione è partita il due ottobre da Madrid e vi ritornerà l'8 marzo dopo aver compiuto il giro del mondo. E' nostro obiettivo, inoltre, costruire una rete di ambasciate di pace per fare diplomazia dal basso e premere sui governi affinchè la dichiarazione di Barcellona del 1995 diventi finalmente effettiva e si realizzi il disarmo e la denuclearizzazione del mare".