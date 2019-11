Modica, presentata l'edizione 2019 di "ChocoModica": è la prima dell'era Igp

Presentata al Comune l'edizione 2019 di Chocomodica, la prima con il marchio Igp del cioccolato, in programma dal 5 all'8 dicembre prossimi. Sarà l’edizione più green della storia, grazie al progetto “Co2Zero” che prevede la piantumazione di 40 alberi a S.Giuseppe U Timpuni. Sempre in ottica di rispetto ambientale sarà tagliato drasticamente il consumo di carta grazie alla scelta proposta da Vsivo e condivisa dall’organizzazione di puntare ad una comunicazione prevalentemente social e digitale, limitando manifesti, cartelloni e brochures. Da qui la presenza di vari totem elettronici lungo il percorso che potranno essere consultati in qualsiasi momento. Tra le iniziative scientifiche, il terzo congresso internazionale sul cioccolato e il cacao in medicina: si svolgerà il 5 e il 6 dicembre al Teatro Garibaldi.

In programma, per gli appassionati di moto, un raduno di Ducati, anche da pista e d'epoca. Tra le altre novità di quest’anno il 1° meeting dei bersaglieri la cui fanfara risuonerà per le strade del centro storico, “Manidoro”, prima edizione della fiera del ricamo nei locali della Società Operaia e ChocoBuskers, gli artisti di strada che animeranno la visita di grandi e piccini. Sono invece gradite conferme la rassegna cinematografica “Cineciok”, dedicata quest’anno al Principe della risata, il grande Totò, con ospite d’onore proprio la nipote dell’indimenticato attore partenopeo, “ChocoMoBook”, rassegna letteraria che prevede la presentazione di sette libri alla presenza degli autori, “Quando la banda passò”, raduno bandistico regionale, organizzato dalla Banda Musicale Belluardo-Risadelli, ChocoFumetti e l’esposizione di Bonsai a cura del Bonsai Club Contea di Modica.

Se l’anno scorso grandi e piccini rimasero conquistati da Pinocchio, quest’anno sarà la vola di un altro grande classico, Cappuccetto Rosso, che farà sorridere e riflettere su tante problematiche che riguardano il mondo dell’infanzia. L’allestimento sarà curato da Matt’officina.

Un ruolo come sempre fondamentale sarà quello ricoperto dal cartellone di spettacoli. L’organizzazione ha spiegato come un grande nome della musica italiana, idolo di tantissimi ragazzi con milioni di followers stia per ufficializzare la sua presenza sul palco principale di ChocoModica: si tratta di Elodie. In attesa dell’ufficializzazione si sa per certo che ci sarà tanto cabaret grazia al duo “Matranga & Minafò” e ai “Falsi d’autore” ma anche tanta musica.