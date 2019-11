Un ragazzo di 16 anni, Daniele Burelli, è morto la notte scorsa dopo che ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida e che aveva preso di nascosto alla madre. La vettura è uscita di strada, è finita contro un palo e si è capottata in un terreno ai margini della carreggiata. A bordo c'erano sette coetanei, rimasti feriti ma non in modo grave. È accaduto a San Daniele del Friuli (Udine).