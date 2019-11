Palermo, Zanna riconfermato presidente di Legambiente Sicilia

L'Assemblea dei soci di Legambiente Sicilia, alla presenza del presidente nazionale Stefano Ciafani, ha rieletto all'unanimità Gianfranco Zanna presidente dell'associazione e riconfermato Claudia Casa nella carica di direttore. Il mandato dura quattro anni. L'elezione è avvenuta al termine di due giorni di lavori assembleari nel corso dei quali i partecipanti hanno raccontato le esperienze dei 42 circoli di Legambiente in Sicilia. "Il tempo del coraggio - ha detto - significa che ci aspettano sfide sempre più complesse, dal clima, al consumo del suolo, alla conversione energetica, alle migrazioni. Sfide che intendiamo affrontare nell'unico modo che conosciamo: con determinazione e senza sconti per nessuno. In Sicilia queste battaglie si uniscono a quella atavica sui rifiuti".