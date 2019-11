Antitrust avvia istruttoria su concentrazione Conad - Auchan

Faro dell'Antitrust sull'acquisizione di Auchan da parte di Conad. Secondo quanto stabilito nell'ultimo bollettino settimanale, l'autorità garante ha deciso di aprire un'istruttoria sull'operazione che ha portato all'acquisizione da parte di BDC, società veicolo appositamente costituita e controllata da Conad, dell'intero capitale sociale di Auchan al fine del trasferimento, in tutto o in parte, dei punti vendita acquisiti alle Cooperative socie. L'istruttoria è stata avviata nei confronti delle società BDC Italia e Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti, Pac2000A, Conad Nord Ovest, Commercianti Indipendenti Associati, Conad Centro Nord, Conad Adriatico, Conad Sicilia. L'Antitrust spiega in particolare che l'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di più parti di impresa, costituisce una concentrazione.