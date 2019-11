Sparisce il consiglio comunale di Siracusa, tutti a casa: restano sindaco e giunta

Va a casa il consiglio comunale di Siracusa. Si tratta di quello che si uò definire un 'regalo' dell'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta con la norma 'salvasindaci'. Quest'oggi in pochissimo tempo, il commissario ad acta nominato dalla Regione, Giovanni Cocco, ha approvato il bilancio consuntivo.

E’ bastato poco per il funzionario, dell’assessorato degli Enti locali, al termine di una riunione con il segretario generale dell’ente, Danila Costa, a definire il rendiconto finanziario dell’ente per il quale il civico consesso aveva bocciato

La maggioranza aveva bocciato il rendiconto del 2018 dove erano presenti 17 consiglieri comunali, il numero minimo per rendere valida la seduta e passare a trattare lo spigoloso argomento relativo all’approvazione del bilancio consuntivo. Tra il via vai in aula, alla fine erano usciti 8 consiglieri della maggioranza che avrebbero potuto ribaltare il verdetto e con i 17 presenti, si era proceduto alla votazione. Undici consiglieri avevano votato contro l’approvazione del bilancio, 5 a favore e un solo astenuto.

Il mandato dei consiglieri comunali finisce questa sera dopo circa un anno e mezzo di battaglie in aula con il sindaco in mare aperto in balia delle onde..

Intanto domattina alle 11.30 sindaco e giunta comunale incontreranno la stampa per comunicazioni sul tema.