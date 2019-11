Sequestrati 200 ricci di mare dalla Capitaneria di Augusta

Duecento ricci di mare sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Augusta a Brucoli. I militari hanno elevato multe per 2000 euro ai pescatori di frodo.

I ricci sono stati sequestrati ed, ancora vivi, sono stati rigettati in mare, per mezzo della motovedetta CP 525.

Con l’obiettivo di rafforzare i controlli lungo la filiera della pesca, nei giorni scorsi è stata svolta una operazione di polizia rivolta alla vendita ambulante di pescato, eseguita congiuntamente dallo stesso personale della Guardia Costiera megarese e dal Corpo di Polizia Municipale di Augusta, effettuata ugualmente in località Brucoli.

È stato sottoposto ad accertamento un soggetto che, in strada , stava ponendo in vendita prodotto ittico, ammontante a circa 4 chili privo di tracciabilità.

Nei confronti del trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro mentre il prodotto ittico, sottoposto a sequestro, è stato dapprima fatto controllare dal competente Servizio Veterinario, di Augusta, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ed essendo stato giudicato idoneo al consumo umano, è stato donato all’Istituto Sacro Cuore di Brucoli.

.