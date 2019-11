Mattarella domani a Catania per gli 80 anni del corpo dei vigili del fuoco

"Nel corso degli ottanta anni di attività - si legge nella motivazione per l'assegnazione della Medaglia d'oro al Valore civile - il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con generosa abnegazione e straordinario impegno, ha quotidianamente assicurato le fondamentali missioni del soccorso pubblico e della difesa civile, a salvaguardia della vita umana, dell'incolumità pubblica, dell'integrità dei beni e dell'ambiente, entro i confini nazionali e in territorio estero. Il personale tutto - prosegue la motivazione - con esemplare coraggio ed encomiabile slancio solidaristico, è intervenuto con tempestività ed efficacia, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti tecnologici sempre più sofisticati, in tutti gli scenari emergenziali, salvando migliaia di persone, recuperando beni, anche di pregevole valore artistico, e mettendo in sicurezza numerose e importanti strutture. Per la straordinaria vocazione all'altruismo e la naturale prossimità anche alle giovani generazioni, sempre più coinvolte in percorsi educativi sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza per l'incolumità pubblica - conclude la motivazione - il corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha suscitato l'unanime gratitudine e ammirazione del Paese e della Comunità internazionale, rinsaldando, in ogni occasione, il profondo legame con le popolazioni". A chiusura delle celebrazioni per gli 80 anni, il concerto della Banda musicale dei Vigili del fuoco sarà dedicato a Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, i tre pompieri che hanno perso la vita lo scorso 5 novembre nella tragica esplosione di Quargnento (Alessandria). Un ricordo particolare andrà a Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco che sono morti durante un intervento di soccorso a Catania la sera del 20 marzo del 2018.