Modica, al Palazzo della cultura il ricordo di Leonardo Sciascia a 30 anni dalla morte

Leonardo Sciascia pubblico e privato; l’intellettuale grande indagatore sulle cose di Sicilia, lo scrittore arguto e finemente provocatore, il politico militante e anticipatore di fenomeni sociali, il suo lato umano da gran sentimentalone.

Su queste coordinate lo scrittore Mario Grasso ha svolto la sua relazione in occasione dei trent’anni dalla morte di Leonardo Sciascia, sul tema: “Altro su Sciascia Antologia di autori vari”.

La dotta conversazione, alla presenza di una nutrita presenza di alunni del Liceo Classico della città si è tenuta nella sala “Salvatore Triberio” del Palacultura alla presenza dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri e di Grazia Dormiente, direttore culturale del Consorzio di tutela del cioccolato artigianale di Modica che assieme all’amministrazione hanno promosso questo momento celebrativo.

Grazia Dormiente ha annunciato l’intitolazione della galleria artistica del Museo del cioccolato proprio a Leonardo Sciascia atteso il suo rapporto con il Cioccolato di Modica, inteso non solo come appassionato del prodotto ma come narratore delle sue inarrivabili qualità.

L’Assessore Maria Monisteri ha invece raccontato una sua esperienza diretta, ancora studentessa di Liceo, con Leonardo Sciascia in occasione di un incontro ad Agrigento in un Hotel, dove si stava celebrando il Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello.

Usando una porta laterale per accedere al salone gremitissimo delle conferenze s’imbatte in una stanza con Leonardo Sciascia che conversa con Marco Pannella; lo scrittore le farà dono di una dedica sui libri di cui è autore e appena acquistati e le consentirà, grazie al posto ceduto da Pannella, di entrare in sala con il grande intellettuale e poter assistere alla conversazione nelle prime file. La lezione tratta è quella che leggendo Sciascia si comprendono molte cose della Sicilia e soprattutto dei siciliani.