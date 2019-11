Il sindaco di Avola Cannata riconfermato consigliere nazionale dell'Anci

Al di là di un ristretto gruppo di 'gufi' che ad Avola lo vorrebbero politicamente in ribasso, avvalendosi spesso dello strumento della diffamazione, il sindaco Luca Cannata tira avanti per la sua strada, così come ha fatto dal primo giorno del suo insediamento. Così nell'assemblea generale dell'Anci (Associazione nazionale dei Comuni d'Italia) che si è tenuta ad Arezzo con la partecipazione anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo cittadino di Avola è stato riconfermato consigliere nazionale dell'Anci.

"Ringrazio i colleghi sindaci per avermi rieletto Consigliere Nazionale dell’Anci, nel segno dello slogan di quest’anno: Ascoltare , Decidere e Migliorare...", ha detto il sindaco.

Luca Cannata al di là della politica, è tra le persone più stimate dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Non è un caso che il sindaco di Avola oggi ricopre la carica di vice presidente vicario dell'Anci Sicili, con Orlando al vertice.

(La stretta di mano fra il capo dello Stato ed il sindaco di Avola, Luca Cannata)