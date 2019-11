"Uso Unomattina per invitare i giudici ad andare avanti: ho voglia di andare in Tribunale ad Agrigento. Faccio un appello alla Procura, non vedo l'ora di venire da loro. Se difendere i confini è un reato annuncio che lo rifarò". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Unomattina, commentando il fatto che sia indagato per sequestro di persona per la vicenda Open Arms.