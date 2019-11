Nuovo riconoscimento alla 'De Amicis' di Avola: il premio 'Rossana Liotta'

Un nuovo e prestigioso riconoscimento è stato ottenuto e conquistato dal I Circolo didattico “ De Amicis” di Avola, consegnato questa mattina a Siracusa presso il museo archeologico “ Paolo Orsi” , durante la cerimonia di premiazione, nell’ambito della seconda edizione del premio “ Rossana Liotta” (2019). Un premio regionale conferito per la prima volta al I Circolo Didattico di Avola, sezione didattica –scuola dell’Infanzia, indetto dalla delegazione Aif –Sicilia ( Associazione Italiana Formatori), consegnato al dirigente della scuola Stefania Stancanelli e alla referente del progetto didattico premiato con la segnalazione di “Eccellenza”, professoressa Monia Terranova. Il comitato scientifico del premio “ Liotta”, tra le scuole siciliane candidati al concorso ha deciso di conferire il prestigioso premio al progetto didattico inclusivo dal titolo “ E’ arrivato il Bee-Bot”, realizzato lo scorso anno dai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia “Acquachiara” di via Siracusa, nella quale erano presenti alunni diversamente abili . Un progetto che ha avuto come obiettivo quello di favorire l’inclusione scolastica di alunni “H” , attraverso il linguaggio delle nuove tecnologie , rappresentato da un’ape elettronica, ovvero la robotica ( Coding) e l’elettronica ( progetto Tinkering), la cui fase operativa ha visto coinvolti alunni e genitori. Una sperimentazione riuscita ottimamente, in questo caso nella scuola dell’Infanzia, con il comitato scientifico del premio che ha apprezzato tutte le attività didattiche inserite nel progetto specifico. “ Questo ennesimo riconoscimento scolastico è la prova dell’impegno e la passione che mette ogni giorno il corpo docente nel campo educativo e nel territorio in cui si opera.- ha detto il dirigente scolastico al termine della premiazione – Riconoscimento che dedichiamo a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti e genitori.”

Antonio Dell’Albani

(Nella foto, il dirigente scolastico Stancanelli con la referente del progetto Monia Terranova, durante la consegna del premio questa mattina al museo “ Paolo Orsi”)