M5s, Di Maio interrompe il tour in Sicilia e vola a Roma da Grillo: poi sarà a Ispica

E' in corso, all'hotel Forum di Roma, l'incontro tra il cofondatore e il leader politico del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s è rientrato nelle prime ore della mattina nella capitale - lasciando momentaneamente il suo tour in Sicilia (che dovrebbe comunque riprendere intorno alle 13) - per fare il punto della situazione politica che riguarda il Movimento.

Terminato l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio all'hotel Forum. L'incontro è durato circa un'ora e mezza. Di Maio ora è in partenza per la Sicilia dove riprenderà il tour cominciato ieri. Alle 13 il ministro degli Esteri é atteso a Ispica.