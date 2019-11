Svelata una targa a Siracusa per commemorare i maestri del lavoro

“Ho preso conoscenza dell’esistenza dei “Maestri del lavoro” sei anni fa con il mio ingresso al comune di Siracusa come assessore. Da quel momento, ho continuato ad apprezzarvi, per quello che rappresentate per la nostra Società. Parlare di maestri del lavoro, in un periodo e in una zona in cui spesso il lavoro è un miraggio, rende questa giornata, al di là dei simboli, particolarmente significativa. Per me è un grande onore essere qui con voi a dirvi grazie per quello che rappresentate, per quello che avete dato e per quello che continuate a dare al nostro Paese e alla nostra Città”.

Lo ha detto il sindaco di Siracusa Francesco Italia alla cerimonia di intitolazione ai “Maestri del lavoro” della rotatoria che insiste tra i numeri 71/73 di via Algeri.

Lavoratori dipendenti pubblici o privati, i “Maestri del lavoro” sono quei lavoratori che sono stati insigniti con la Stella di Merito dal Presidente della Repubblica, per essersi particolarmente distinti per la loro laboriosità e buona condotta morale; che abbiano apportato miglioramenti nei metodi di lavorazione; che abbiano contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza nel lavoro; e che si siano prodigati per istruire le nuove generazioni nell'attività professionale.

Prima della cerimonia di scopertura della targa, il console Romolo Maddalena console provinciale dei Maestri del lavoro d’Italia, ha domato una targa al sindaco. Quindi inno di Mameli e scopertura.

Alla cerimonia una nutrita rappresentanza di maestri del lavoro.