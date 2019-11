M5s, Di Maio ad Augusta: "Ci vogliono togliere i Ministeri, combatteremo sempre"

"Vedo che c'è un desiderio di cacciarci, ci vogliono togliere i ministeri, ma ci troveranno sempre a combattere. Noi abbiamo un programma da realizzare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando davanti al portone del Municipio di Augusta (Sr).

"Non guardiamo ai voti e ai sondaggi. Siamo stati eletti col 33 per cento dei consensi". Lo ha detto Luigi Di Maio ad Augusta. "Da gennaio dobbiamo approvare due leggi sanità e acqua pubblica - ha proseguito - E poi vogliamo andare verso le energie rinnovabili anche se c'è chi spinge su petrolio e carbone. Ma abbiamo 345 parlamentari in meno in Italia. Mentre voi siete una delle Regioni che continua ad avere il vitalizio. E nonostante nessuno ci credesse non aumenterà l'Iva".