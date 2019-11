Unionports Augusta si congratula con Noè rieletta al vertice di Assoporto

"E’ con vero piacere che mi congratulo, anche a nome delle imprese rappresentate da Unionports, con Marina Noè, appena rieletta alla guida della associazione Assoporto.

Nell’augurare alla collega Noè un proficuo buon lavoro sottolineo che le nostre rispettive associazioni sono equivalenti nel territorio per rappresentanza di interessi ed obiettivi a favore delle imprese impegnate nella logistica e nei servizi portuali. Associazioni fra le quali sono sempre possibili sinergie per gli obiettivi comuni nell’interesse e lo sviluppo delle portualità e l’economia che si fonda su questo comparto". Lo scrive in una nota Davide Fazio, presidente di Unionports Augusta.

"Le nostre associazioni - dice Fazio - da tempo tengono viva l’attenzione sulle questioni, alcune annose, che caratterizzano in particolare l’infrastruttura porto di Augusta sui cui è fondata la grandissima parte delle sorti economiche della provincia di Siracusa. Una tema sul quale non esiste ancora la necessaria consapevolezza di tutti gli attori economici, istituzionali e sociali in campo. Un tema sul quale le nostre due associazioni avranno certamente modo di intraprendere iniziative comuni".

(Nella foto Davide Fazio)