Di Maio a Licata ripete: il governo ha stanziato 10 milioni di euro per il maltempo

Prosegue il tour in Sicilia del ministro e capo politico M5s, Luigi Di Maio. Oggi le ultime tappe di una tre giorni intensa, domani sarà in Calabria in mattinata e nel pomeriggio in Emilia Romagna. Stamani Di Maio ha incontrato il sindaco Giuseppe Galanti e i consiglieri comunali a Licata (Ag), tappa che era stata rinviata per l'incontro avuto a Roma con Beppe Grillo. Di Maio ha ribadito all'amministrazione i concetti ripetuti in questi giorni durante i sopralluoghi nei comuni colpiti dai nubifragi di fine ottobre e novembre: la vicinanza del governo che ha ha già impegnato 10 milioni di euro e si appresta a stanziarne altri per aiutare i territori. A breve il ministro farà tappa a Grammichele (Ct) e subito dopo Si recherà ad Acireale (Ct) dove incontrerà cittadini e attivisti M5s in due incontri pubblici; nel pomeriggio le ultime due tappe, entrambe nella provincia di Enna: a Leonforte farà un sopralluogo in una zona danneggiata dalle alluvioni mentre in serata incontrerà simpatizzanti e cittadini a Valguarnera Caropepe, dove Di Maio concluderà il tour.