Liguria isolata per il maltempo, chiusa la A26 per il cattivo stato dei viadotti

"E' come se fossimo in tempo di guerra, deve intervenire il genio militare": così Toti dopo la chiusura dell'A26 da parte della Procura per il cattivo stato dei viadotti. "Il Porto di Genova in queste condizioni non può resistere più di una settimana", afferma l'Autorità portuale del Mar Ligure occidentale. Prosegue intanto l'allerta maltempo: oggi sarà rossa in Emilia Romagna e Lombardia, arancione in Veneto, gialla in Basilicata e Calabria.